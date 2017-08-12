YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan miniklerle çöp topladı

Başkan miniklerle çöp topladı



(Fotoğraflı)



Halil Ataş

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, miniklerle çevre temizliği yaptı.

Derbent Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Osman Sargın'ın yanına giden çocuklar, "Büyüklerimiz hep yerlere çöp atıyor. Çöp konteynırlarına çöpleri atmıyorlar. Bizim oyun alanlarımızı kirletiyorlar" diyerek büyüklerini başkana şikâyet etti. Osman Sargın, çocuklara, "Sizin bu yaşlarda bu sorumluluk alması gurur verici bir şey. Sizler her zaman çevrenizi temiz tutun. Çevrenizi kirletenleri, tabiata zarar verenleri her zaman ikaz edin. Evinizde, okulunuzda, parklarınızda sizler büyüklerinize örnek olun" dedi.

Başkan Osman Sargın, minikler ile yeşil alanda çevre temizliği yaptı. Başkan, daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti.

(MŞ)



12.08.2017 18:04:55 TSI

NNNN

