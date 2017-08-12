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Kavşak projesinde ihale tarihi belirlendi

- Başkan Kayda: "Proje kent trafiğini rahat nefes aldıracak"



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, E-96 karayolu üzerinde bulunan ve Salihli'de halk arasında ölüm yolu olarak bilinen Otogar ve Akhisar kavşağına yapılacak olan köprülü kavşak projesinde ihale tarihi belli oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, köprülü kavşak projesinin 27 Eylül'de ihaleye çıkacağı müjdesini verdi. Başkan Kayda, Salihli trafiğini rahat bir nefes aldıracak olan köprülü kavşak projesinin ise 9 ay gibi kısa sürede tamamlanacağını söyledi.



"1.3 kilometre uzunluğuna olacak"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Otogar ve Akhisar kavşağına üst geçit yapılacağını ifade eden Başkan Kayda, köprülü kavşak projesinin 27 Eylül tarihinde ihaleye çıkacağını söyledi. Köprülü kavşağın maliyetinin ise Salihli Belediyesi bütçesine eş değer olduğuna değinen Kayda "Bu kadar devasa bir projeyi Salihli'ye kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e tüm kent halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Kayda "1.3 km uzunluğundaki proje, İhaleden 270 gün sonra tamamlanarak. Projenin tamamlanmasıyla da E96 karayolundaki Otogar ve Akhisar kavşağındaki sıkıntı ortadan kalkacak" dedi.

(BA-SC)



12.08.2017 18:13:22 TSI

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