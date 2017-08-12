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Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Turhan ve Bingöl Samsun'da



(Fotoğraflı)



Muammer Ay

SAMSUN (İHA) - Büro Memur-Sen Genel Başkanları Bekir Turhan ve Feyim Bingöl Samsun Şube Baykanlığını ziyaret ederek toplantı düzenleyip 'Toplu Sözleşme' Süreci ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Büro Memur-Sen Samsun Şubesi Başkanı Mustafa Karabiber'i ziyaret eden Büro Memur-Sen Genel Başkanları Bekir Turhan ve Feyim Bingöl burada açıklamada bulundular. Genel Başkan Yardımcısı Bekir Turhan yaptığı açıklamada, " Çalışanlarımızın taleplerini Gerekçeleri ile birlikte en yüksek sesle kamu işveren heyetine ayrıntılı sunum yaparak anlattık. Masaya 150'nin üzerinde teklifi masaya taşıdık. Çalışanlarımızın bu haklı taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınarak hakkımızın verilmesini, emeğimizin karşılığından tasarrufa gidilmemesini, üyelerimizin her türlü hak ve menfaatlerini koruma noktasında genel yetkili sendika sorumlukları içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

150 teklifle toplu sözleşmede yer aldıklarını kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Feyim Bingöl, "Bizim tekliflerimiz, ülkemizin dört bir yanında ülkemiz ve milletimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan kamu görevlilerimizin sorunları ve talepleridir. Tekliflerimizin toplu sözleşmede kabul edilerek hayata geçirilmesi için mücadele ediyor, ter akıtıyoruz. Tekliflerimizde ısrarcıyız. Yıllardır ötelenen büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolundaki yaklaşık 270 bin kamu görevlimizin haklarını istiyoruz. Ülkemiz sürekli büyüyor, ekonomi iyiye gidiyor. Bu büyümeyi, kamu görevlilerimizin mali, özlük ve sosyal haklarında da görmek istiyoruz" diye konuştu.

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber ise, "Genel Başkan yardımcılarımızın toplu sözleşme süreci içerisinde şubemizi ziyaret etmeleri ve bizleri bilgilendirmeleri memnuniyet verici. Hepimiz üyelerimiz için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Baro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Feyim Bingöl ve Bekir Turhan, Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, Yönetim kurulu üyeleri Hacı Şahin, Kazım Alakuş ve Ali Özbek katıldı.

(MAY-Y)



12.08.2017 19:10:22 TSI

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