KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Saylar, mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde, başta millet iradesine saygı düşüncesi olmak üzere, siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketinin başladığını belirterek, bugün, AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte, sadece Türk siyaset tarihinde değil dünya siyasetinde söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olan bir hareketin doğmuş olduğunu söyledi.

Saylar, "Türk milletinin gücünü bütün dünyaya duyuran bir anlayışın da temsili olan ak sevda, kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin teveccühüyle her zaman yükselişte olduğu gibi, insana saygı, milletin kararına saygı gibi değerlerin de yükselmesine olanak sağlamış bir dava hareketi olmuştur. AK Parti, ülkemiz siyasi tarihine bu tür yüksek erdemleri kazandırmış olmanın yanı sıra dönemi içerisinde gayri safi milli hasılamız yükselmiş, yaşam standardımız artmıştır. AK Parti ile ekonomide, sanayide, tarımda büyük hamleler kaydeden ülkemiz her yönden şu ana kadar görülmemiş değerlere kavuşmuştur. Sağlık alanında reform niteliğinde kararlara, uygulamalara imza atılmış, insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçları en güzel şekilde karşılanmıştır. Yine aynı şekilde eğitimde, sosyal yaşamda reform niteliğinde değişim ve dönüşümlere imzaların atıldığı AK Parti döneminde çocuklarımız eğitimde şu ana kadar yararlanamadıkları onlarca fırsattan faydalandılar." dedi.

İnsanlara mutluluk, öz güven, geleceği daha güçlü ve olumlu görmelerine fırsat sağladığını ve 'Yeni Türkiye yolunda' hedefinin birçok yönden temelinin atıldığını da kaydeden Saylar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman ve her mekanda milletimizin teminatı olan AK Parti, ülkemizi dünyada ve bölgesinde daha itibarlı bir noktaya taşımak için 2023 vizyonundaki devasa projelerle, milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Bunun yanında, ülke tarihimizde daha önce olduğu gibi birçok engel önüne getirilmiş, AK Parti hükümeti yok edilmek istense de vatandaşımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu ile gerek iç, gerekse dış güçler eylemlerinde muvaffak olamamıştır. Bu konuda en büyük engel, 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi ile ülkemizin karşısına getirilmiş ve tüm kötü niyetli güçler, birleşerek ülkemizi karanlığa çekmeye çalışsa da başaramamış ve başaramayacaklarını anlamışlardır. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 2053 ve 2071 Türkiye'sini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza olan inanç ile partimizin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

