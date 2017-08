YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da Uluırmak rekreasyon alanı ve kent parkında çalışmalar sürüyor

Aksaray'da Uluırmak rekreasyon alanı ve kent parkında çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, Tacin mahallesinde Uluırmak ve çevresini kapsayan Uluırmak Rekreasyon Alanı ve Kent Parkında çalışma başlattı. 3 Etaba ayrılan Uluırmak Kent Parkının 78 dönümlük ilk etabı ihale edildi. Sahada alt yapı ve zemin çalışmaları başlatıldı.

Aksaray Belediyesi, insanların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, sosyal aktivitelere katılabilecekleri, birbirleriyle etkileşim haline geçebilecekleri yeni bir projeye daha öncülük ediyor. Tacin Mahallesinde Kültür Parkın hemen devamında yer alan Uluırmağın her iki tarafını kapsayan Uluırmak Rekreasyon Alanı ve Kent Parkı projesi 425 bin metrekarelik geniş bir sahaya sahip. Projenin 1.etap 78 dönüm, 2. etap 104 dönüm ve 3.etap 243 dönümden oluşuyor. İhale edilen birinci etap projede birçok detaya yer verildi. Uluırmak boyunca ırmağın her iki yakasına dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları, sosyal tesisler, yürüyüş bandı, koşu yolu / bisiklet yolu ile kesintisiz yaya erişimi sağlandığı projede, belirli aralıklarla köprü bağlantıları yapılarak ırmağın 2 yakası birleştirildi. Yine proje içerisinde tören, toplanma, kutlama, festival vb. gibi çeşitli etkinliklerin yapılabileceği Selçuklu Meydanı (1.Etap) projenin en geniş alanlarından biri olarak tasarlandı. Diğer yandan Meydan üzerine satış birimleri, 2 adet Selçuklu süs havuzu, renk ve koku bahçeleri, ağaç altı oturma bankları, anıt, heykel alanı, 4 adet kuru havuz (yerden çıkan su oyunları), ağaç altı gabion banklara yer verildi. Bölgesel olarak geniş bahçe düzenlemesinin yer aldığı projede ayrıca çocuk oyun alanlarına yer verildi. Mesire ve dinlenme alanı içerisinde ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilmeleri ve fotoğraf çekebilmeleri için projeye ahşap teraslar, seyir balkonları konumlandırıldı. Uluırmak Rekreasyon Alanı ve Kent Park Projenin en önemli amacı, bölge insanının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verirken, aynı zamanda yerli, yabancı turistlere de hitap edebilecek. Şehir insanı için yeni bir yaşam merkezi haline gelen rekreasyon alanında çevrenin doğal yapısına uygun peyzaj tasarımı ile insanlar rahatlıkla yürüyüş ve spor yapabilecek, aynı zamanda da dinlenebilecekleri bir alan oluşturuluyor. Projenin içerisinde ise ayrıca festival, konserler ve gösteriler yapılabilmesi için Kültür ve Gençlik Platformu, Yaşam platformu, Yıldız Platformu ve Tarih Platformu gibi saha alanlarına yer verildi.

(YC-İP-Y)



12.08.2017 19:35:09 TSI

NNNN