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Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:53
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Metin Nişancık
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren bir genç denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki F.T. serinlemek için Karasu plajında denize girdi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren F.T. cankurtaranlar tarafından çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilen F.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
(BCT-Y)

12.08.2017 20:56:01 TSI
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