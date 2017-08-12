ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnşaatta kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 23:25
İnşaatta kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaatta kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de çalıştığı inşaatta kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay dün sabah saatlerinde Medrese Mahallesinde bulunan eski bağkur binası inşaatında meydana gelmişti. İddiaya göre taşıdığı kalas dolu halatın gevşemesi sonrası kalaslardan biri işçi G.İ.'nin kafasına düşmüş, işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hayata mücadelesini kaybeden işçi G.İ.'nin (54) cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
(EÖ-ÖZ-Y)

12.08.2017 23:26:52 TSI
NNNN