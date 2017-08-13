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Bayram, Gebze'de Metro Projesi'ni masaya yatırdı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Gebze Belediyesi Başkanı Adnan Köşker'e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Gebze Belediyesi ile birlikte yapılacak projeler ile ilgili detaylı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Gebze-Darıca Metro Hattı projesindeki yapılan çalışmalar da masaya yatırıldı.

Gebze Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker dışında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da hazır bulundu. Genel Sekreter İlhan Bayram'a Gebze ile ilgili yapılacak projelerin brifingi verildi. Özellikle Metro projesi ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği toplantıda yapılan çalışmalar bir sunum ile aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile her zaman uyum içinde bir çalışma sürdürdüklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ''Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Biz de Gebze Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Yapılan bu toplantıda Genel Sekreterimize bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Projelerin kentimize hayırlı olmasını diliyorum '' diyerek sözlerini tamamladı.

Gebze'nin Kocaeli'nin önemli bir ilçesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, ''Gebze Kocaeli'nin güzide ilçelerinden bir tanesi. Biz burada Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Gebze Belediyemizde çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürüyor. Yaklaşık 15,5 km uzunluğunda ve 12 istasyona sahip Gebze-Darıca Metro Hattının ön projeleri yaklaşık 5 ay önce tamamlandı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM)'ne onaylatıldı. Söz konusu projede uygulamaya esas kesin projeler tamamlanma aşamasında olup gerekli ihale hazırlıklarının ardından 2018 yılının ilk yarısında Gebze-Darıca Metro hattının yapım ihalesine çıkılması hedeflenmektedir." dedi.

(UK-RFK-Y)



13.08.2017 10:34:35 TSI

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