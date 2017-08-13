ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayram, Gebze'de Metro Projesi'ni masaya yatırdı

13 Ağustos 2017 Pazar, 10:32
Bayram, Gebze'de Metro Projesi'ni masaya yatırdı
Bayram, Gebze'de Metro Projesi'ni masaya yatırdı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Gebze Belediyesi Başkanı Adnan Köşker'e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Gebze Belediyesi ile birlikte yapılacak projeler ile ilgili detaylı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Gebze-Darıca Metro Hattı projesindeki yapılan çalışmalar da masaya yatırıldı.
Gebze Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker dışında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da hazır bulundu. Genel Sekreter İlhan Bayram'a Gebze ile ilgili yapılacak projelerin brifingi verildi. Özellikle Metro projesi ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği toplantıda yapılan çalışmalar bir sunum ile aktarıldı.
Büyükşehir Belediyesi ile her zaman uyum içinde bir çalışma sürdürdüklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ''Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Biz de Gebze Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Yapılan bu toplantıda Genel Sekreterimize bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Projelerin kentimize hayırlı olmasını diliyorum '' diyerek sözlerini tamamladı.
Gebze'nin Kocaeli'nin önemli bir ilçesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, ''Gebze Kocaeli'nin güzide ilçelerinden bir tanesi. Biz burada Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Gebze Belediyemizde çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürüyor. Yaklaşık 15,5 km uzunluğunda ve 12 istasyona sahip Gebze-Darıca Metro Hattının ön projeleri yaklaşık 5 ay önce tamamlandı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM)'ne onaylatıldı. Söz konusu projede uygulamaya esas kesin projeler tamamlanma aşamasında olup gerekli ihale hazırlıklarının ardından 2018 yılının ilk yarısında Gebze-Darıca Metro hattının yapım ihalesine çıkılması hedeflenmektedir." dedi.
(UK-RFK-Y)

13.08.2017 10:34:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alternatif yolda ikinci viyadüğünün ayakları yükseliyor
YEREL

ALTERNATİF YOLDA İKİNCİ VİYADÜĞÜNÜN AYAKLARI YÜKSELİYOR
İzmit'te tarih turizminde atağa kalktı
YEREL

İZMİT'TE TARİH TURİZMİNDE ATAĞA KALKTI
İzciler Serindere kanyonunu keşfetti
YEREL

İZCİLER SERİNDERE KANYONUNU KEŞFETTİ
Büyükşehir'den yolculara Jest
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YOLCULARA JEST
İhtiyaç sahiplerine yerinde inceleme
YEREL

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YERİNDE İNCELEME
Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
Darıca Belediyesi final programını da iptal etti
YEREL

DARICA BELEDİYESİ FİNAL PROGRAMINI DA İPTAL ETTİ
İzmitliler Makedonya'ya gitti
YEREL

İZMİTLİLER MAKEDONYA'YA GİTTİ
Büyükşehir iftaiyesi 20 adet su tankeri aldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İFTAİYESİ 20 ADET SU TANKERİ ALDI
Akademi Lise öğrencilerinden İstanbul çıkartması
YEREL

AKADEMİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN İSTANBUL ÇIKARTMASI
Başkan Üzülmez'den Enes'e tam destek
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN ENES'E TAM DESTEK
Başkan Üzülmez ile çay saati
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ İLE ÇAY SAATİ