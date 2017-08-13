YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep Borsasında bu yıl bir ilk yaşandı

Gaziantep Borsasında bu yıl bir ilk yaşandı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Temmuz ayında en fazla buğday alımı yapan çiftçi Murat Cevher'i borsada en fazla tescil yaptırarak, birinciliği Nurdağı'na getirdi.

Nurdağı'ndaki tüccar Murat Cevher, Nurdağı'ndan en fazla buğday satın alarak, Gaziantep Borsası'nda 2017 Temmuz ayı içerisinde en çok tescil yapan kişi oldu. Gaziantep ve ilçelerinde en çok buğday ve hububat tescili yaptıranlar listesinde ilk sıraya yerleşen Cevher'i Gaziantep ticaret Borsası da yaptığı açıklama ile kutladı.

Yazılı açıklamada, "Nurdağ'nda Murat Cevher tarım 2017 buğday hububat alımında temmuz ayı içerisinde Gaziantep borsasında en çok çiftçiden buğday alarak borsamızda tescil yaptırarak Gaziantep borsasında birinciliği aldı. Nurdağı Murat Cevher bu büyük başarısından dolayı kutluyoruz" denildi.

(SD-Y)



13.08.2017 10:57:01 TSI

NNNN

