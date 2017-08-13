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Derbent kamp merkezi haline geldi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent ilçesi, İç Anadolu Bölgesinin en önemli kamp merkezlerinden biri haline geldi.

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli kamp merkezlerinden biri haline gelen Konya'nın Derbent ilçesi, doğal güzelliği ve coğrafi konumu bakımından vatandaşların ilgi odağı oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi de bu yıl Bilgehaneler Projesi kapsamındaki kamp programını Derbent'te gerçekleştirdi. Derbent ilçesi, proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenci ve veliye ev sahipliği yaptı.

İlçenin yeşilliği ve havasının Karadeniz Bölgesine benzetildiğini ve bu yüzden cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, proje kapsamında kamp yapılmadan önce birçok yerde keşif yapıldığını ve en uygun yerin Derbent olarak belirlendiğini ifade etti. Başkan Acar, "Asım'ın Nesli programını ben takdir ediyorum. Geçen yıl da Derbent olarak bu tür kamplara ev sahipliği yapmıştık. Derbent'in doğa güzelliklerini Konya'nın istifadesine sunmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü Derbent, Konya'nın doğal güzellik ihtiyacını karşılayabilen bir ilçe konumuna geldi. Derbent'te gündüz ile gece arasında 15-20 derece hava sıcaklığı farkı var. Kamp yeri haline getirilen alanda yeşilliğin bol olması, bu bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Burada yapılan spor ve doğa etkinlikleri çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Gelecek yıl da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü de böyle projelere dahil etmek istiyoruz. Böylece Derbent tam teşekküllü bir kamp yeri haline gelecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte kamp yerimizi daha profesyonel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Oyun alanları, tırmanma bölümleri, paint ball merkezi gibi alanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Çadırların daha rahat kurulabileceği ve konaklama imkânının artacağı kısımlar yapmayı hedefliyoruz. Bu tür kamplarla çocuklarımızın sosyal ve kültürel yönden gelişeceği inancındayız" dedi.



Kayak merkezinde sona yaklaşılıyor

Aladağ Kayak Tesisi projesi hakkında da konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, "Bu projenin tamamlanması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek'in de en az bizim kadar heyecanlı olduğunu biliyorum. Şu anda fizibilite ve master planı hazırlandı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sosyal tesislerin ihalesi de yapılmak üzere diyebilirim. Bakanlar Kurulu kararıyla Derbent Aladağ, turizm merkezi konumunda olacak. Bu yıl içerisinde başlayacağımız faaliyetlerin önümüzdeki yıl kış mevsimine kadar hazır olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Meteor yağmurları Derbent'ten görülebilecek

13-14 Ağustos tarihlerinde meteor yağışlarının Derbent'teki Aladağ'dan net bir şekilde görülebileceğini dile getiren Başkan Acar, "Yamaç Paraşütü Federasyonu'ndan arkadaşlar aradılar. 13-14 Ağustos tarihleri arasında meteor yağmuru olacak. Aladağ'ın meteor yağmurlarının izlenebileceği en güzel yer olduğu kanısına varmışlar. Ev sahipliği yapmamızı istediler. Biz de Derbent olarak meteor yağmurlarını seyretmek isteyen herkesi ilçemizin incisi olan Aladağ'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bilgehaneler Proje Koordinatörü Seyit Ali Eser ise, kamplarda çeşitli aktivitelerin yapıldığını dile getirerek, "İlk defa çadırda yatan velilerimiz ve çocuklarımız olacak. Bu proje, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek'in önem verdiği bir projedir. Çocuklarımıza burada hem güzel vakit geçirme imkanı sağlıyoruz. Hem de değerler eğitimi ile onlara hayat tecrübesi kazandırıyoruz" diye konuştu.

(AH-Y)



13.08.2017 11:08:06 TSI

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