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Burhaniye'de asfaltsız yol kalmayacak



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde asfaltsız yol kalmaması için belediye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Parke taş yolların yapımının yanı sıra asfalt yol yapımlarına da başlayan Burhaniye Belediyesi, aynı anda Bahçelievler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, ilçenin Bahçelievler Mahallesinde 2772. Cadde de başlayan asfalt yol yapım çalışmaları devam ederken,ekipler aynı anda Hürriyet Mahallesi'nde de çalışmaya başladı. Hürriyet Mahallesinde bozuk olan tüm yollarda asfalt çalışmaları sürerken, Cumhuriyet Mahallesi'nde de ekipler asfalt yol yapımı için hazırlıklarını yaptılar. Çanakkale - İzmir Karayolu'na paralel olan Öğretmenler Mahallesi'nin bitişinden itibaren Kuvayi Milliye Anıtına kadar devam eden yan yolda başlayan yol çalışmaları ise malzeme serimi ile devam ediyor. Sathi kaplama yol olarak tekrar düzenlenecek olan yan yolda çalışmalar hızla devam ederken, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da, çalışmaları bizzat takip ediyor. Hiçbir vatandaşımızı çamura bastırmama kararında olduklarını belirten Baş Uysal, "Burhaniye genelinde göreve geldiğimizden çok cidi bir şekilde çalışıyoruz. Belediyemizin sorumluluk alanlarına giren, tespit ettiğimiz bozuk yollarda parke taş yol yapımlarının yanı sıra asfalt yol yapımlarına da başladık. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda 3 mahallede birçok cadde de asfalt yol çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde yol ihtiyacı olan bölgeleri biliyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Asfaltsız yer bırakmamakta kararlıyız" dedi.

(FT)



13.08.2017 12:11:45 TSI

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