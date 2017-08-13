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İvrindi'de avcı kursu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilinçli avcı yetiştirilmesi amacıyla açılan kursa ilgi büyük oldu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan 5 günlük kursa 20 avcı katıldı

Kurs sayısı ve çeşidini artırdıklarını anlatan Müdür Arif Kunduzcu, "Müdürlüğümüzde düzenlenen avcı kursu yoğun ilgi gördü. Kurs süresince avcı adaylarımız, av konusunda kanunlar, yönetmelikler ve neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirilmektedirler. Kurs hocalarımızdan Bülent Dikmen silahlar konusunda, Haydar Tınas ilk yardım, Alpaslan Aşık, İlker Baldan ve Orhan Kalfa'da avcılığın temel kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulundular. Avcı adaylarımıza av hayatlarında başarılar diliyoruz. Öğrencilere yönelik yaz kurslarına da ağırlık verdik. Şu anda yalnızca futbol kursuna 150 dolayında öğrenci katılmaktadır" dedi.

(FT)



13.08.2017 12:22:10 TSI

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