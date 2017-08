YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaman'da "Merkezim her yerde" projesi devam ediyor

KARAMAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ''Merkezim Her Yerde'' projesi Karaman'da gençlik merkezi koordinesinde devam ediyor.

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlere hizmet vermeye devam eden Gençlik Merkezi, "Merkezim Her Yerde" proje çalışmaları kapsamında Urgan Mahallesinden 16 genç ile bir araya geldi. Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen ve gençlik liderleri tarafından karşılanan öğrenciler gençlik merkezi içerisinde yer alan Has Oda'da misafir edilerek, öğrencilere gençlik merkezi bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Gençlik merkezi bünyesinde yer alan atölyeleri de gezme fırsatı bulan öğrenciler yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Şehir merkezi içerisinde yer alan tarihi ve kültürel alanlara düzenlenen gezi programı ile devam eden ziyarette öğrenciler Müze, Tartan Konağı, Hürrem Dayı Evi, Yunus Emre Evi ve Aktekke Camisini ziyaret ederek Karaman tarihine yakından tanıklık ettiler. Dolu dolu geçen programda hoşça vakit geçirdiklerini belirten gençler, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı gençlik merkezi çalışanlarına teşekkür etti. "Merkezim Her Yerde" projesi ile yüzlerce gence ulaştıklarını belirten Gezen, "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen proje ilimizde verimli bir şekilde devam ediyor. Merkezimize uzak bölgelerde yaşayan gençlerimizle bir araya gelerek gün boyu birlikte vakit geçiriyor ve faaliyetlerimizi yerinde görmelerini sağlıyoruz. Ayrıca tanıtımlarımızın dışında gençlerimizle birlikte sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde gerçekleştirerek gençlerimize aslında çok yakın olduğumuzu birlikte büyük bir aile olduğumuzun mesajını veriyoruz. Proje faaliyetlerimiz önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz farklı etkinliklerimiz ile devam edecek" şeklinde konuştu.

