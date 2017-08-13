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Tarihi handa nikah töreni



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, tarihi El-Aman Hanı'nda genç çiftin nikahını kıydı.

Yaklaşık üç yıldır Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Halil Sezgin Semiz ve Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Sipse Ak, El-Aman Hanı'nda gerçekleşen düğünle dünya evine girdiler. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'nun kıydığı nikahta; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, iş adamı Zeki Peker, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Akay ve Kübra Alemdar ise şahitlik yaptı.

Nikah töreni sonrası çifte mutluluklar dileyerek tebriklerini ileten Bitlis Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Sevgili gençler, şu andan itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmede asil olan aile birliğinin ömür boyu mutluluk içinde korunmasıdır. Mutluluk karşılıklı sevgi ve saygıya bağlıdır. İyi günleriniz olduğu kadar, kötü ve sıkıntılı günlerinizde olacaktır. Size düşen görev, birbirinize destek olmanızdır. Şimdiye kadar yüreğiniz ne dediyse onu dinlediniz. Kime işaret ettiyse ona yöneldiniz. Şimdi o iki yürek, 'biz' demenin mutluluğunu yaşıyor ve bizlerde buna şahitlik yapıyoruz. Bizim dileğimiz, yüreğinizdeki bu sevginin hiç tükenmeden devam etmesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün de bir konuşma yaptığı törene AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur, genç çiftin mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

(VO-MSA-Y)



13.08.2017 13:04:23 TSI

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