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Atıl durumdaki bina Kur'an kursuna dönüştürüldü



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi, Kılavuz Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan binayı onararak 80 kişilik Kur'an kursu haline getirdi.

Kılavuz Mahallesi'nde yıllardır kullanılmayan atıl durumdaki bina, belediye ekipleri tarafından onarılarak 80 kişilik Kur'an kursu haline getirildi. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Kılavuz Mahallesi'nde yıkılmaya terk edilmiş binayı onardıklarını belirterek, "50 hane ve 220 nüfusu bulan mahallemizde Kur'an kursu ihtiyacı bulunmaktaydı. Mahalle sakinlerimizin isteği doğrultuda metruk binayı onararak 40 kız ve 40 erkek olmak üzere toplam 80 çocuğumuz burada dini eğitimlerini alacaklar. Çaldıran Belediyesi olarak sadece yol, köprü ve diğer hizmetleri yapmıyoruz, aynı zamanda onlarca camii, taziye evi ve okul onarımını da yaptık. Bizim için eğitim ve ibadetgahların ayrı bir yeri vardır. Halkımıza elimizden gelen her türlü yardımı düşünce ayırımı yapmadan yapacağız" dedi.

(MSA-Y)



13.08.2017 13:23:35 TSI

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