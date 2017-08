YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldırım'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor

BURSA (İHA) - Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi'nin önemli projesi olan Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı, nitelikli, güvenli ve standartları yüksek bir yaşam sunmak için yapımı sürdürülen Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 'jet grout' sistemiyle depreme dayanıklı binalar oluşturduklarını belirten Başkan Edebali, "Birinci etapta üreteceğimiz 850 konutu ve ticari alanları, 2018 yılının Temmuz-Ağustos döneminde uzlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız, kentsel dönüşümde nitelikli ve modern alanlar oluştururken, yalıtımından güvenliğine kadar her türlü detayın göz önünde bulundurulduğu rezidans standartlarında konutları bu projemizde hemşerilerimizin kullanımına sunmak" diye konuştu.

Yıldırım'da dönüşümü vatandaş ile ele ele gerçekleştirdiğini, bölge halkıyla yürütülen görüşmelerde insanların rızasını almaya önem verdiklerini her fırsatta dile getiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'da dönüşümü vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Hemşerilerimizin yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının gönüllü kentsel dönüşüm olduğunu bilmesini özellikle istiyoruz. İnsanlarımızı zorlayıcı, kamulaştırma yoluyla yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri konusunda baskı yapan bir anlayışla değil, gönül rızalarını alarak, uzlaşarak vatandaşlarımızın yerlerini kıymetli hale getirerek tekrar aynı bölgede yaşamaya devam etmelerini sağlayacak felsefeyle adımlar atıyoruz. Yıldırım'da her yeni gün yukarı bir seviye, yeni bir aşamadır. Yıldırım'ı daha yaşanabilir, yarınların şehri yapmak için tüm çalışmalarımızı ekibimizle birlikte sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlıklı, nitelikli, güvenli ve standartları yüksek bir yaşam

Görev süresinde Yıldırım'da günü kurtaracak çalışmalar yerine, geleceğin modern şehrini inşa etmek adına radikal kararlar alarak yola çıktıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrasında özellikle çöküntü bölgeleri haline gelen alanlarımızın imar planlarının revize edilmesini sağlayarak Yeni Yıldırım yolunda önemli bir adım attık. Uzmanlar tarafından değerlendirilen verilerin rehberliğinde ortaya çıkan bilgilerle dönüşümün yol haritasını oluşturuyoruz. Tüm bu değerlendirmeler ışığında yürüttüğümüz Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm Projemizle, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok daha sağlıklı, nitelikli, güvenli ve standartları yüksek bir yaşam sunmak için yapımına başladığımız inşaatımızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

13.08.2017 13:49:12 TSI

