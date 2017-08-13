YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜGVA Şırnak Temsilciliği, 1'inci olağan genel kurulunu yaptı

TÜGVA Şırnak Temsilciliği, 1'inci olağan genel kurulunu yaptı



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Temsilciliği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, Teşkilat Bölge Sorumlusu Azam Turan, İl temsilcisi Fırat Som, il ve ilçe yönetim kurullarının katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği, Şırnak İmam Hatip Lisesi Şehit Ahmet Kara Konferans Salonunda yapılan genel kurulda Vakıf Temsilciliği tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan çalışmalar anlatıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, 81 il ve 270 ilçede teşkilatlanarak büyük bir aile olduklarını belirtti. Türkiye Gençlik Vakfın Şırnak'taki çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Duruş, çok heyecanlı bir kitleyle karşılaştıklarını ve bu manzaradan oldukça umutlu olduklarını kaydetti.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som da göreve geldiğinden bu yana kentte yaptıkları çalışmaları anlattı. TÜGVA gibi gençliğe hitap eden önemli bir vakıfta görev almaktan onur duyduğunu ifade eden Som, "Yaklaşık 6 aydır, dava arkadaşlarımla il temsilciliğini sürdürdüğümüz TÜGVA Şırnak, hamdolsun şehrimizde yaptığımız ve yapacağımız projeleriyle, özellikle gençliğe İslami çizgide yön vermiş, onların sahip oldukları cevherleri açığa çıkarmaya gayret göstermiştir. Vaktinden, ailesinden ve işinden fedakarlık edip, hayır için koşturmuştur" dedi.

Daha sonra TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği, yaklaşık altı aylık faaliyet ve çalışmaları anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som'a Kur'an-ı Kerim ve rahle hediye etti. Konuşmaların ardından TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği, 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut il temsilcisi Fırat Som ile yola devam etme kararı alındı.

(MY-MP-Y)



13.08.2017 14:00:33 TSI

NNNN

