Başkan Tok: "AK Parti, Türk siyasetine güneş gibi doğmuştur"

SAMSUN (İHA) - AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümünü kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti'yi var eden ve yaşatan ruhun İstanbul'un fethinden Çanakkale Zaferi'ne, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar bu milletin gurur vesilesi tüm dönemlerinin genini oluşturan ruh olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü ile ilgili mesaj yayınladı. Başkan Tok, 14 Ağustos 2001 tarihinin Türk demokrasi tarihine, kutlu bir yürüyüşün başladığı tarih olarak silinmeyecek şekilde yazıldığını söyledi.

AK Parti'nin kuruluşunun Türkiye'nin karanlıktan aydınlığa çıkışının en önemli dönüm noktası olduğuna vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok," AK Parti Ülkemizin siyasi ve ekonomi alanlarında büyük sıkıntılar yaşadığı, ümitlerin karardığı bir dönemde 14 Ağustos 2001 tarihinde Kurucu Genel Başkanımız, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanlığında Türk siyaset sahnesinde güneş gibi doğmuştur " dedi.

"Her şey Türkiye için sloganıyla" Erdemliler hareketi olarak Türk siyasetinde yeni bir ufuk açan AK Parti'nin doğum günü olan 16. yılını büyük bir sevinç ve coşku ile kutladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, " AK Parti Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş Türkiye Partisidir. Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti, Türk siyaset sahnesinde vatandaşlarımızın desteği ile yer almış ve 14 Ağustos 2001, Türk demokrasi tarihine kutlu bir yürüyüşün başladığı tarih olarak silinmeyecek şekilde yazılmıştır. 'Milleti yaşat ki Devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur " diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza attığını kaydeden Başkan Tok, Kurulduğu günden bugüne AK Parti, Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi adına çok önemli işler yaptığını ifade etti. Tok, her türlü engellemelere rağmen, AK Parti'nin ülkede büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşattığını, iç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama ve demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

AK Parti'yi milletin içinden doğan bir parti olduğunun altını çizen Başkan Tok, AK Parti'yi var eden ve yaşatan ruhun İstanbul'un fethinden Çanakkale Zaferi'ne, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar bu milletin gurur vesilesi tüm dönemlerinin genini oluşturan ruh olduğunu söyledi. Tok, " Bizler, AK kadroların neferleri olarak bu 16 yıllık süreç içerisinde Partimizin, kuruluşundan bu zamana kadar her bir kademesinde görev almış, İl Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, Mahalle Başkanlarımızla dün olduğu gibi, bugün ve yarında gönüllerin partisi olmaya, halka hizmetin Hakka hizmet olduğu inancıyla yolumuzda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara, AK icraatlar ile ulaşmak dileğiyle partimizin 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" şeklinde konuştu.

