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Öğrenci servislerinde "amca" dönemi

13 Ağustos 2017 Pazar, 14:34
Öğrenci servislerinde "amca" dönemi
Öğrenci servislerinde "amca" dönemi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki tüm servis araçlarının sürücüleri ile iletişim kurulması amacıyla "Servis Amca" ismiyle irtibat ofisi kuruldu.
Nurdağı ilçesindeki öğrenci servisleri okulların açılmasını dört gözle beklerken, okulların açılması ile öğrenci ve velilerin servislerle ilgili sorunlar yaşanmasının önüne geçilebilmesi amacıyla "Servis Amca" isimli irtibat ofisi açıldı. Açılan yazıhanenin, öğrenci servis duraklarından sürücülerin öğrenci ve velilerle sağlıklı diyalog kurmasına kadar bir çok konuda kolaylık sağlaması hedefleniyor.
(SD-Y)

13.08.2017 14:37:23 TSI
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