YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenci servislerinde "amca" dönemi

Öğrenci servislerinde "amca" dönemi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki tüm servis araçlarının sürücüleri ile iletişim kurulması amacıyla "Servis Amca" ismiyle irtibat ofisi kuruldu.

Nurdağı ilçesindeki öğrenci servisleri okulların açılmasını dört gözle beklerken, okulların açılması ile öğrenci ve velilerin servislerle ilgili sorunlar yaşanmasının önüne geçilebilmesi amacıyla "Servis Amca" isimli irtibat ofisi açıldı. Açılan yazıhanenin, öğrenci servis duraklarından sürücülerin öğrenci ve velilerle sağlıklı diyalog kurmasına kadar bir çok konuda kolaylık sağlaması hedefleniyor.

(SD-Y)



13.08.2017 14:37:23 TSI

NNNN

