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Odunpazarı modern arşiv binasına kavuştu

13 Ağustos 2017 Pazar, 15:01
Odunpazarı modern arşiv binasına kavuştu
Odunpazarı modern arşiv binasına kavuştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi yeni yapılan arşiv binası ile belgelerini daha modern ortamda sağlıklı bir şekilde saklayabilecek.
Odunpazarı Belediyesine ait olan ve belediyenin bodrum katında, çuvalların içince saklanan belgeler artık 75'inci Yıl Mahallesi'nde yer alan Odunpazarı Belediyesi arşiv binasında muhafaza ediliyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen modern arşiv binasında, Odunpazarı Belediyesi'nin tüm resmi dökümanları yer alıyor. Tüm müdürlüklerin arşivleri bu modern arşiv binasında toplanırken, saklanan belgeler, günlerce süren çalışmalarla listelendi. Listelenen belgeler ise özel yapım raylı dolaplara yerleştirildi. Odunpazarı Belediyesi diğer taraftan da arşivdeki tüm belgelerin elektronik ortama alınması için çalışmalarına devam ediyor. Arşiv binasında görevli personeller istenilen belgeleri anında bulup, görevlilere teslim edilebiliyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, sık sık giderek çalışmaları yerinde inceliyor
"Belediyeye ait tüm belgeler bundan sonra modern sistem ve yöntemlerle korunacak"
Odunpazarı Belediyesi'ne ait belgelerin yıllardır uygun olmayan koşullarda saklandığını söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, belediyeye ait tüm belgelerin bundan sonra modern sistem ve yöntemlerle korunacağını kaydetti. Başkan Kurt, "Yeni sistemle müdürlüklerimize ait belgeler hem daha iyi korunacak hem de bu belgelere daha kolay ulaşılabilecek. Arşiv Binası'nda çalışan personelimiz bu işin ehli olan insanlar. Onların varlığı da işi biraz daha kolaylaştırıyor. Bundan sonra ihtiyaç olduğunda vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebileceğiz. Ayrıca bu modern Arşiv Binası, Eskişehir'de bir ilk. Bütün çabamız, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek"dedi.
(ÇAĞ-AS-Y)

13.08.2017 15:03:13 TSI
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