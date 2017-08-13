YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çakacak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Vali Çakacak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Vali Özdemir Çakacak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Herkesi eşit şartlarda değerlendiren devletimizin son zamanlarda yaptığı çalışmalarla vatandaşlarımızın insanca yaşamasını sağladığını söyleyen Vali Çakacak, sağlanan bu imkanların daha da artırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gece gündüz çalıştığını kaydetti. İnsanların artık kendi kaderine terk edilmediğini bildiren Vali Çakacak, "Verdiği hizmetlerle sosyal devlet anlayışını halkımıza en güzel şekilde yansıtan kurumlarımızın başında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gelmektedir. Kimsesiz çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize ve ihtiyaç sahiplerine kurum vesilesiyle çeşitli alanlarda hizmetler sunulmaktadır" dedi.

Kurumun görev alanına giren konular hakkında Vali Çakacak'a kısa bir brifing veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın ise, "Son zamanlarda devletimiz; engelli vatandaşlarımıza, yetim ya da terk edilmiş çocuklarımıza, yaşlılarımıza, şehit yakınlarına ve gazilerimize çok güzel imkanlar sunuyor" diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısından sonra müdürlük binasındaki birimleri gezen Vali Çakacak, daha sonra İl Müdürlüğü binasından ayrılırken yolda gördüğü vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Vatandaşların dilek ve temennilerini alan Vali Çakacak, valiliğinin kapısının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirtti.

(ÇAĞ-AS-Y)



13.08.2017 15:07:25 TSI

NNNN

