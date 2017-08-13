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Gebzeli hacıları Yaman ve Köşker Uğurladı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gebzeli hacı adaylarını kutsal topraklara, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker uğurladı.

Gebzeli hacı adaylarını AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker uğurladı. 168 kişilik ilk hacı kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere stadyumun bulunduğu alandan hareket etti. Gebzeli hacı adaylarını yalnız bırakmayan Milletvekili Yaman ve Başkan Köşker; hacı adaylarıyla ve aileleriyle sohbet etti. Kur'an tilaveti okunmasıyla başlayan programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Hacı adaylarımızın bu büyük heyecanına eşlik ediyoruz. Kutsal topraklara gitmek bize de nasip oldu. Rabbim herkese nasip etsin. Geride bıraktıklarınız bize emanet. Aileleriniz bizim de ailemiz, kardeşimiz, bacımız. Gözünüz arkada kalmasın. Allah niyetinizi kabul eylesin" dedi. Başkan Köşker'in ardından selamlama konuşması yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Rabbim kazasız belasız gidip gelmeyi nasip inşallah. İbadetleriniz makbul hacınız kabul olsun inşallah. Bizler içinde dua edin inşallah" dedi. Konuşmaların ardından yapılan duayla Gebzeli hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

(RFK-Y)



13.08.2017 15:13:48 TSI

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