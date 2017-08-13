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Heciz Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenilemesi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, '154 Mahalle Projesi' kapsamında Soma ilçesine bağlı Heciz Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmasına başladı. Öte yandan '154 Mahalle Projesi' kapsamında Yunusemre ilçesinde altyapı dönüşümüne imza atacağı 16 mahalleye Sakallı Mahallesi'ni de dahil edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, '154 Mahalle Projesi'ne hız kesmeden devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje yapım işi kapsamında, Bozarmut Mahallesi'nin ardından Heciz Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı yenileme çalışmasına geçildi. Mahalleye toplamda bir buçuk kilometrelik hat döşenecek. 15 yıl önce plansız bir şekilde döşenen kanalizasyon hattı yapılan çalışma ile sağlıklı bir yapıya kavuşacak. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallelere götürdüğü hizmetler kapsamında Heciz Mahallesi, altyapı dönüşümü yaşıyor. 2017 yılı içme suyu deposu yenileme çalışmaları kapsamında mahalledeki depo MASKİ ekipleri tarafından sağlıklı hale getirildi. İçme suyu sıkıntısına da son vermek adına mahalleye bir de sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 3 buçuk litre verime sahip sondajın numune alımı gerçekleştirilmesinin ardından bağlantısı yapılacak.

Heciz Mahalle Muhtarı Cumhur Zeybek, "Kanalizasyon hattımız eski ve plansız yapılmıştı. Hatlarda patlaklar, tıkanmalar gibi problemler yaşıyorduk. Yeni hat için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçemizi verdik. Nasip bugüneymiş. Çalışmalarımız başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederiz. İçme suyu depomuz yenilendi. Boyası, fayans döşemeleri yapıldı, vanaları değiştirildi. Yaz mevsiminde su sıkıntısı yaşıyorduk. Bunun da önlemi alınarak, mahallemize sondaj açıldı. Suyun tahlil sonucunu bekliyoruz" dedi.



Sakallı Mahallesi de '154 Mahalle Projesi'ne alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, '154 Mahalle Projesi' kapsamında Yunusemre ilçesinde altyapısını yenileyeceği 16 mahalleye Sakallı Mahallesi'ni de ekleyerek sayıyı 17'ye çıkardı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek proje ile Sakallı Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılacak. Proje çalışmalarında son aşamaya gelinen mahallede altyapı dönüşümüne bir adım daha yaklaşıldı. MASKİ Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ile Başkan Yardımcısı Erdoğan Turak'ı makamında ağırladı. Muhtarlar Derneği Başkanı Pehlivan, Sakallı Mahallesi'nin '154 Mahalle Projesi'ne eklenmesinden dolayı teşekkür etti.

Sakallı Mahalle Muhtarı Adil Keskin, "Mahallemizdeki altyapıyı kendi imkanlarımızla yapmıştık. Bize çok sıkıntı yaratıyordu. '154 Mahalle Projesi' kapsamına dahil edildik. Mahallemiz için iyi bir çalışma olacak. Proje kapsamına alındığımız için çok sevinçliyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

(AY-Y)



13.08.2017 15:40:25 TSI

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