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Burhaniye'de hatim cemiyeti



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, okulların kapanmasının ardından açılan yaz Kur-an kursları sona ererken hatim törenleri de başladı. Kavakdibi Mahallesi'nde ders alan 26 öğrenci için hatim töreni düzenlendi.

Hasan Ağa Camii'nde düzenlenen törende, İmam Ramazan Aydın öncülüğünde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuyan çocukları izlemek için gelen veliler, caminin dışına taşarken tören sonunda lokma ikramı yapıldı. Burhaniye Hasan Ağa Camii'nde 19'ı kız 26 çocuk için düzenlenen hatim töreninde büyük coşku yaşandı. Kur'anı Kerim ve ilahi okuyarak büyük takdir toplayan çocuklara birer kitap hediye eden imam Ramazan Aydın, çocuklarını kurslara gönderen ve törene katılan velilere teşekkür etti. Camiyi dolduran veliler de, imam Ramazan Aydın'a teşekkür etti.

(FT)



13.08.2017 15:55:56 TSI

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