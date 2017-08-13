ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıgöl'de otopark ve pazar yeri çalışmaları devam ediyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 16:01
Sarıgöl'de otopark ve pazar yeri çalışmaları devam ediyor
Sarıgöl'de otopark ve pazar yeri çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sarıgöl'ü daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yoğun çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ilçenin ihtiyacı olan Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 213 metrekarelik alanda tasarlanan kapalı otopark ve pazaryeri projesi toplam 5 bin 523 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak ve 2 katlı olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde vatandaşın ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sarıgöl ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız da modern bir pazaryerine ve otoparka ihtiyaç duyuyordu. Bu projemizin hayata geçeceğinin de sözünü de verdik. Projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. En kısa sürede bu güzel projemizi tamamlayarak, Sarıgöllü kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.
(AY-Y)

13.08.2017 16:03:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Koldere'de 5 kilometrelik asfalt çalışması
YEREL

KOLDERE'DE 5 KİLOMETRELİK ASFALT ÇALIŞMASI
Manisa, bisiklet şehri olma yolunda
YEREL

MANİSA, BİSİKLET ŞEHRİ OLMA YOLUNDA
Kırkağaç'a modern gasilhane kazandırılacak
YEREL

KIRKAĞAÇ'A MODERN GASİLHANE KAZANDIRILACAK
Ahmetli'nin prestij caddesinde yeni gelişme
YEREL

AHMETLİ'NİN PRESTİJ CADDESİNDE YENİ GELİŞME
Selendi'de 20 su deposu ile 15 terfi binasında onarım
YEREL

SELENDİ'DE 20 SU DEPOSU İLE 15 TERFİ BİNASINDA ONARIM
Heciz Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenilemesi
YEREL

HECİZ MAHALLESİ'NDE KANALİZASYON HATTI YENİLEMESİ
Şehzadeler Uluslararası arenada başarıya doymuyor
YEREL

ŞEHZADELER ULUSLARARASI ARENADA BAŞARIYA DOYMUYOR
Kavşak projesinde ihale tarihi belirlendi
YEREL

KAVŞAK PROJESİNDE İHALE TARİHİ BELİRLENDİ
Başkan Çelik: &quot;AK Parti Türk demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "AK PARTİ TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"
Keli Zaferspor'da ikinci Sarı dönemi
YEREL

KELİ ZAFERSPOR'DA İKİNCİ SARI DÖNEMİ
Bahçesinde yetiştiriyor, evini süslüyor
YEREL

BAHÇESİNDE YETİŞTİRİYOR, EVİNİ SÜSLÜYOR
Başkan Kayda: &quot;Salihli'ye 3 yılda, 200 milyonluk yatırım yaptık&quot;
YEREL

BAŞKAN KAYDA: "SALİHLİ'YE 3 YILDA, 200 MİLYONLUK YATIRIM YAPTIK"
Sarıgöl'de her türlü üzüm çeşidi bulunuyor
YEREL

SARIGÖL'DE HER TÜRLÜ ÜZÜM ÇEŞİDİ BULUNUYOR
Mersinli'den 16'ncı yıl mesajı:
YEREL

MERSİNLİ'DEN 16'NCI YIL MESAJI:
Büyükşehirin asfalt çalışması mahalleyi tozdan kurtardı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN ASFALT ÇALIŞMASI MAHALLEYİ TOZDAN KURTARDI
Başkan Karaçoban'dan şehitler için taziye
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE
Sarıgöllü öğrencilerin tiyatro gösterisi beğenildi
YEREL

SARIGÖLLÜ ÖĞRENCİLERİN TİYATRO GÖSTERİSİ BEĞENİLDİ
Salihli üretim anlamında kendine yetiyor
YEREL

SALİHLİ ÜRETİM ANLAMINDA KENDİNE YETİYOR
Manisa'daki bisiklet yolu şehri baştan başa dolaşacak
YEREL

MANİSA'DAKİ BİSİKLET YOLU ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA DOLAŞACAK
Süt üreticilerinden saman uyarısı
YEREL

SÜT ÜRETİCİLERİNDEN SAMAN UYARISI
Salihli'de ulaşım tatlıya bağlandı
YEREL

SALİHLİ'DE ULAŞIM TATLIYA BAĞLANDI
Jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL

JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU