YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıgöl'de otopark ve pazar yeri çalışmaları devam ediyor

Sarıgöl'de otopark ve pazar yeri çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sarıgöl'ü daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yoğun çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ilçenin ihtiyacı olan Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 213 metrekarelik alanda tasarlanan kapalı otopark ve pazaryeri projesi toplam 5 bin 523 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak ve 2 katlı olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde vatandaşın ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sarıgöl ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız da modern bir pazaryerine ve otoparka ihtiyaç duyuyordu. Bu projemizin hayata geçeceğinin de sözünü de verdik. Projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. En kısa sürede bu güzel projemizi tamamlayarak, Sarıgöllü kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

(AY-Y)



13.08.2017 16:03:30 TSI

NNNN

