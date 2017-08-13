Ahmetli'nin prestij caddesinde yeni gelişme
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli'ye kazandırılacak olan Prestij Caddesi projesinin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı.
İl genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşamına değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi yol ve tretuvar düzenlemesi projesi için kolları sıvadı. Atatürk Bulvarı'nı prestij caddesine dönüştürecek projenin yer teslimi, yüklenici firmaya yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı, proje yetkilileri ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla yer teslimi gerçekleşti. Yüklenici firmanın, Eylül ayının ilk haftasına müteakip, Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalara başlayacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde vatandaşların yaşamına değer katacak ve standartlarını yükseltecek çalışmalara imza attığını belirten Başkan Ergün, prestij caddesi projesinin Ahmetli'ye hayırlı olmasını diledi.
(AY-Y)
13.08.2017 16:06:04 TSI
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