YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü

- AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar:

- "Milletin iradesine yalnızca millet hakim olur"



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, partisinin 16'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Dündar, Türkiye'de siyaseti halkın iradesi doğrultusunda nasıl kullanılabileceğini 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin herkese göstererek bu konuda çığır açtığını belirterek, "Milletin iradesine yalnızca millet hakim olur. Milletin iradesinin olmayacağı tüm sistemler artık irade olmaktan, sistem olmaktan çıkarılmıştır. AK Parti, milli iradenin yanında özellikle siyasetin ahlaklı olanına ve siyaseti hizmet babında kullanılmaya yönelik yapmış olduğu çalışmalar sayesinde oy oranını tek başına iktidar olabilecek düzeye getirmiştir. Halkın nabzını iyi bilen ve tahlilini ona göre yapan AK Parti inşallah uzun yıllar boyunca bu ülkeye hizmet ederek dünyanın ilk üç önemli ülke sıralamasına girecektir" dedi.

Türkiye'nin Türk, Kürt, Çerkez ve Lazlarla birlik içinde barındırdığı bir ülke olduğunu dile getiren Dündar, "Üçüncü köprüyü ve inşaatı devam eden dünyanın en büyük havaalanları arasına girecek olan İstanbul'daki havaalanını yapan zihniyet ile Davos'ta İsrail'e kafa tutan zihniyet aynı kapının aralığıdır. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz', söylemine binaen insanlığı her şeyin üstünde görüyoruz. Kim olursa olsun bizim kapımıza gelen herkes bizim kardeşimizdir. Dünyanın en büyük lideri olan Kurucu Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yola baş koymak, bu uğurda yorulmak ve hizmet etmek bizler için bir gururdur. Ülkemizi büyük bir kaostan kurtaran liderimiz her alanda yapmış olduğu yeniliklerle hizmette sınır tanımamıştır. AK hizmetleri sağlık, eğitim, savunma, ulaşım, tarım, AR-GE konularının tamamı ve daha fazlasında benzersiz bir çalışmayla milletin kolaylıkla faydalanabileceği bir duruma getirmiştir. Hizmet konusunda kesinlikle doğu-batı ayırımı yapılmaksızın ülkemizin her kilometrekaresine ulaşılmıştır. Eskiden olduğu gibi 'benim oyum ile çobanın oyu bir değildir', şeklindeki ibarelerin üstünü çizerek, insanlar arsındaki sınıf ayırımını ortadan kaldırmıştır. Yapmış olduğu tüm bu yenilikler sayesinde halkın gönlünde taht kuran AK Parti, önümüzdeki seçimlerde de artan oy trendiyle sürekli yanımızda olacağını umut ediyorum" diye konuştu.

(MA-MP-Y)



13.08.2017 16:13:17 TSI

NNNN