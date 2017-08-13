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Yavuzaslan Kerkük'te temaslarda bulundu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan çalışma ziyareti için Irak'ın Erbil ve Kerkük bölgesine gitti.

Yavuzaslan ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "NTV televizyonunun bölgede yaptığı bu özel çalışma alan gerçeklerinin Dünya kamuoyuna aktarılması açısından çok önemlidir. Ahmet Yeşiltepe farklı bir bakış açısı ile Irak gündemini dünyaya aktardı. Kendisine meslek değerlerimiz ve Irak halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Yavuzaslan, "Toprak bütünlüğü 25 Eylül'de Bölgesel Kürt Yönetiminin aldığı "Bağımsızlık Referandumu" kararıyla tehlikeye giren Irak'ta, özellikle Türkmen kenti Kerkük'ün durumu içler acısı. Osmanlı dönemine ait pek çok eserin bulunduğu Kerkük kentinde, Türkmen nüfusu gibi tarihin izleri de yok edilmeye çalışılıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen ve 154 yıllık tarihe sahip Osmanlı Kışlası'nın önemli kısmının yıkılmasının ardından Kerkük Kalesi, Gök Kümbet'i, Nakışlı Minare ve Camisi, Aziziye Kışlası, 16 gözlü Taşköprü gibi 60'tan fazla Türk eserine Kerkük'ün her noktasında rastlamak mümkün. Ancak yıllardan beri süren savaş ve terör yüzünden Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan pek çok eser, Kerkük'te yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

Gazeteci Yavuzaslan, Türkmenlerin simgesi Kerkük Kalesi'nin ilk olarak Saddam yönetimi tarafından yıkıldığını, kalenin sakinlerinden boşaltıldığını ve birçok eserin de tahrip edildiğini kaydetti. Türkmenlere ait tüm tarihi eserlerin, hatta mezar taşlarının bile yok edildiğini kaydeden Yavuzarslan, amaçlarının Kerkük'teki Türkmen özelliğini ve izlerini silmek olduğunu ifade etti.

Türkmenlerin şiddetle karşı çıktığı referandum kararının sonuçlarını da araştıran Yavuzarslan, "Yıllardan beri süren terör, iç savaş, siyasi belirsizlik ve özellikle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Kerkük kentinde kurmaya çalıştığı hakimiyet, burada bulunan Türk eserleri gibi burada yaşayan Türkmenler için de tehdit olmaya başladı. Türkmenler milli kültürlerinin yok olacağını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

Kerkük'ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü de olan Güngör Yavuzaslan gelişmeleri şöyle anlattı: "Bağımsızlığı için planlar yapılan Kürt bölgesine, Kerkük'ü de dahil etmeye çalışıyorlar. Kerkük Valisi tarafından kente PKK militanları sokuldu. Başta havalimanı olmak üzere birçok yer onların kontrolü altında. Net sayıları tespit edilemese de silahlı ve rahat hareket ediyorlar. Vali büro açmalarına izin vermiş. Kerkük tam anlamıyla bir karmaşa içinde. Nüfus sayımının yapılamadığı Irak'ta her kesim kendi nüfusunu katlayarak açıklıyor. Bölgesel yönetim Kerkük'ün Türkmen kimliğini yok etmek için tüm gücüyle çalışıyor."

(AY-RFK-Y)



13.08.2017 16:23:34 TSI

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