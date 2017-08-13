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Başkan Taşçı: "AK Partili olmaktan şeref duyuyorum"



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SAMSUN (İHA) - AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümüyle ilgili bir mesaj yayımlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 16 yıl önce kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Samsun teşkilatının kurucularından olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önce kurduğu AK Parti ile Türkiye'nin ciddi bir değişim ve gelişim yaşadığını söyleyen Başkan Taşçı, "AK Parti, Türk milletinin gücünü de arkasına alarak, ülkemizi her alanda zirveye taşımıştır. 16 yıllık bir parti olan ve 15 yıldır kesintisiz iktidar olan AK Parti, milletin kendisidir. AK Parti döneminde Türkiye, hayal bile edilemeyen yenilik ve reformla ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda büyüdü, gelişti. Gelinen noktada içerideki ve dışarıdaki hainlerin bu denli saldırganlaşması, ağızlarından salyalar akıtarak milli iradeye ve millete saldırması da bundan dolayıdır. Ama çok şükür ki Türk milleti bunlara ağızlarının payını veriyor" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin Kurucusu ve Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye sağladığı en büyük kazanımlardan birisinin de yerel yöneticilik olduğunu belirten Başkan Taşçı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarla AK Belediyecilik anlayışının temellerini oluşturan Recep Tayyip Erdoğan, bugün görev başındaki AK Partili belediye başkanlara model olmuştur. Bu modeli örnek alan bizler de görev yaptığımız yerlerde en iyi hizmeti, en kapsamlı projeleri halkımızla buluşturuyoruz. AK Parti'nin kuruluşunun 16. yılını canı yürekten kutlayarak bu partinin neferi olmaktan ve AK belediyecilik anlayışının bir parçası olarak halkımıza hizmet etmekten dolayı gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Kuruluşundan bugüne değin partimde çeşitli kademelerde görev yapmak, bu görevi şimdi de belediye başkanı olarak sürdürmek benim için onur ve gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

(MAY-ÖK-Y)



13.08.2017 16:44:46 TSI

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