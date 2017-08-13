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Çölyak hastaları glutensiz sofrada bir araya geldi

13 Ağustos 2017 Pazar, 17:04
Çölyak hastaları glutensiz sofrada bir araya geldi
Çölyak hastaları glutensiz sofrada bir araya geldi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği tarafından düzenlenen glutensiz yemek kursuna katılan çölyak hastaları eğitimlerin ardından kurdukları çölyak dostu sofrada hünerlerini sergiledi.
Türkiye'de ilk defa Çölyak hastalarının glutensiz yemeklerini hazırlayabilmeleri için Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği tarafından 30 çölyak hastasına beslenme eğitimi düzenlendi. Kursiyerler aldıkları eğitimin ardından düzenlenen 'Glutensiz Beslenmeye Hayat Ver' etkinliğinde tüm hünerlerini sergiledi. Sosyal projeleriyle dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi bu önemli projede Çölyak hastalarını yalnız bırakmadı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, bu projeye katkı sağlayan bütün kurum ve çalışanlara teşekkür etti. Derneğin Manisa'da farkındalık oluşturmak adına önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Güvençer, mecliste çölyak hastalığıyla çalışmalarında başladığını söyledi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eczacılar Odası Başkanlığı döneminde çölyak hastalığıyla ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, "Önemli olan ilk başta farkındalığı oluşturmaktır. Hangi belirtilerin üzerine gitmek gerekiyordu onları konuşmaktı. daha sonra 2007 yılında İstanbul Halk Ekmek ile protokol yaptık. O zaman Manisa'da çölyak hastalarına haftada 3 gün glutensiz ekmek ulaştırdık. Milletvekili olduğumuz günden beri de bu hastalığı yakından takip ediyoruz" dedi.
Mecliste partilerin siyaset üstü yaklaşarak çölyakla ilgili komisyon kurulması için destek verdiğini kaydeden Özel, "4 partinin ortak önerisiyle çölyak hastalarının sorunlarının araştırılmasıyla ilgili mecliste bir komisyon kurduk. Komisyonun sonucunda bir kanun tasarısının çıkmasını temenni ediyoruz. Bunu çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Yeter ki 4 parti anlaşsın. Çölyak hastalarına ekonomik destek verilmelidir. Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor, diğer ilçe belediyelerinde katkı vermesini istiyoruz. Biz herkese Glutensiz yaşama öneriyoruz. 2 ayda 9 kilo veren bir milletvekili olarak ilk kez glutensiz olan yiyeceklerden yiyorum. Bu sağlığımı korumaya,k kilomu korumaya yardımcı olacak" diye konuştu.
Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Glutensiz Uygulamalı Beslenme Eğitim Projesinin hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti.Bu projenin Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje olduğunu vurgulayan Şivecan, Glutensiz Şef Süleyman Engin tarafından 8 gün boyunca 30 kişiye eğitim verildiğini ifade etti. Şivecan, "Bu etkinliğimizi Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Sayın valimize ve milletvekilimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Merve Ateş programda, Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti, her zaman yanlarında olduklarının mesajını verdi.
İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Merve Ateş, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve çok sayıda Çölyak hastası katıldı.
(AY-Y)

13.08.2017 17:06:43 TSI
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