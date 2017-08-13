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Botan İçme Suyu İstasyonu devreye girdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te ilk şebeke suyunun verildiği Botan Pompalama İçme Suyu İstasyonu, yapılan çalışmalar neticesinde yeniden aktif hale getirildi.

Siirt'in can damarı olan Botan içme suyu pompalama tesisinde saatte 740 ton içme suyunun depolara pompalanmaya başlandığını aktaran Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü İsmail Özer, içme suyu istasyonunun yeniden ihale edilerek, bakım ve onarımı yapıldıktan sonra aktif hale getirilmesinin aynı zamanda muhtemel su sorunu ortadan kaldırdığını aktardı. Özer, "Siirt'in 2 irsale hattı olan, Hizan ve Hesko hattından kış ayında saatte pompalanan 2400 tonluk hacim yaz ayında 1700'e Hesko hattı yaz ayında 300-400 ton arası düşüş göstermekteydi. Bu oran ilimizde su sıkıntılarına yol açıyordu. Bizler de buna çözüm olarak Botan pompalama tesisini devreye soktuk. Botan tesisinden şu an saatte 740 ton su alıyoruz. Su sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

(MND-MP-Y)



13.08.2017 17:13:26 TSI

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