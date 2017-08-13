Devrek DESO Başkanı Akdemir'in mutlu günü
(Fotoğraflı)
Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek Esnaf Odası (DESO )Başkanı İsmet Akdemir'in oğlu dünya evine girdi
Zonguldak'ın Devrek ilçesi DESO Başkanı İsmet Akdemir'in oğlu Yusuf Akdemir hayatını Özge Çalışkanoğlu ile düzenlenen nikah ve düğün merasiminde dünya evine girdi. Devrek River Mill Park Otel'de organize edilen organizasyona; AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, sanat ve siyaset camiasının yanı sıra yüzerlerce davetli katıldı.
Genç çiftlerin nikah şahitliğini AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile Zonguldak Esnaf Odası Başkanı Muharrem Coşkun yaptılar.
(FE-OA-Y)
13.08.2017 17:36:00 TSI
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