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Vali Şimşek, nektari hasadı yaptı



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin Sazlıca kasabasında üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek, hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarım alanında önemli bir konuma sahip olan Niğde'de bazı ürünlerde başlayan hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Yılmaz Şimşek, yapılan üretim karşısında duyduğu memnuniyetini ifade ederek hasat yapan çiftçilerle sohbet etti. İncelemeler esnasında tarım işçileri ile birlikte ağaçtan nektarın toplayarak hasada katılan Vali Yılmaz Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş'tan Niğde genelinde yetiştirilen ürünlerin, rekolteleri ve verimliliği hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz Şimşek, "Verim arttıkça çiftçimizin yüzü güler. Niğde, tarım ürünleri bakımından ülke genelinde oldukça önemli bir konuma sahip. Elma üretimi sıralamasında Isparta ve Karaman'dan sonra 3'üncüyüz. Öte yandan İlimizde 234 bin 90 dekar alanda elma üretimi yapılmakta olup yılda 376 bin 606 ton elma hasadı yapılmaktadır.

Yine Nektarın üretiminde ülke genelinde 6. Sırada yer almaktayız. İlimizde 1560 dekar alanda nektarın üretimi yapılırken yıllık 1728 ton nektarın hasadı yapılmaktadır. Bunlar ilimiz ekonomisi bakımından çok önemli rakamlardır. Tabii bununla kalmamalı üretimi ve kaliteyi daha ileriye taşımalıyız. Bu başlıca amacımız olmalıdır. Üretimin ve kalitenin artması için Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ve üreticilerimiz koordineli bir şekilde çalışmaktadır. İnşallah önümüzdeki zamanlarda hedefimize ulaşacağız. Bu vesile ile çiftçilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, hasatlarının bereketli geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(YE-SK)



14.08.2017 09:37:12 TSI

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