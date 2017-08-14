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Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yürütülen çalışmalar



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesi Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde Belediye tarafından gerçekleştirilen verandalı ve seyir teraslı ahşap kafeterya hizmete girerken, kayak merkezi ulaşım yolu ve Muratdağı Barajı yapım çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.

Doğal güzellikleri ile ünlü Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu; "Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yeni yapılan idari bina ve marketin yanındaki bulunan alana yapımı tamamlanan verandalı ve seyir teraslı ahşap emprenye kaplama ile inşa edilen Teras Kafe hizmet vermeye başlamıştır. Gediz Belediyesi Muratdağı Sosyal Tesisleri adı altında hizmete açılan seyir teraslı kafeterya vatandaşların güzel vakit geçirebilmesi adına değişik bir konsepte tasarlandı. Genci yaşlısı her yaşa hitap edecek nitelikte olan kafeteryada kahvaltı çeşitleri, ızgara ve fast food çeşitleri ile sıcak, soğuk içecekler yer almaktadır. Tatil için Muratdağına gelen vatandaşlarımız yeni yapılan kafeteryanın seyir terasında eşsiz doğa manzarasıyla dinlenerek aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebileceklerdir" dedi.

'Kayak Merkezinde yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor'

Muratdağı Termal Kayak Merkezinde yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Mehmed Ali Saraoğlu; "Kıcıroğlu Yaylası ile Kayak Merkezi ulaşım yoluna 6 metre eninde, 4 kilometre uzunluğunda toplamda 24 bin metrekarelik yol küp zar taş ve 8 bin metre beton bordür, menfez ve drenaj hatları döşenmiş olup, ihale edilen yol temel ve sanat yapılarının inşası sürdürülmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gediz'de inşa edilen Muratdağı Barajı'nda çalışmalar hızla devam etmektedir. İlçemiz Gümüşlü Köyü'nde kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde ve temelden 55 metre yüksekliğinde inşa edilen Muratdağı Barajı'nın gövde sıyırma kazıları, derivasyon ve dolu savak imalatları tamamlanmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun belirttiği gibi Barajın hizmete alınmasıyla milli ekonomiye 31 milyon TL katkı sağlayarak yöre halkı için büyük önem arz eden baraj ile 31 bin 450 dekar zirai araziyi modern sulama sistemine kavuşması planlanmaktadır. İnşaat çalışmaları hızla devam eden Muratdağı Barajının en kısa zamanda tamamlanarak çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Muratdağı yatırım planları doğrultusunda gerçekleştirilmekte olan yatırımlarla geleceğin termal turizm merkezi olacaktır" diye konuştu.(EFE)



14.08.2017 10:07:26 TSI

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