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Milletvekili Polat Musabeyli ilçesine yapılan yatırımları inceledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Musabeyli ilçesinde devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Milletvekili Reşit Polat beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Şıhmehmet Yalçın ve Mehmet Gültekin, Ak Parti ilçe Başkanı Yasin Gülali ile birlikte Musabeyli ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili Polat, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile bir araya gelerek, ilçeye yapılan yatırımları masaya yatırdı. Daha sonra Milletvekili Polat, Musabeyli Kaymakamı Avcı ile beraberindeki heyet ile birlikte yapımı devam eden Çok Programlı Lise Yurdu, İmam Hatip Lisesi, Kapalı Spor Salonu, Kaymakamlık Yeni Hükümet Konağı Binası ve Hz. Ayşe Camii inşaatını yerinde inceledi. Milletvekili Polat, vatandaşların en iyi hizmet alması için çalıştıklarını ifade ederek,, "Vatandaş memnuniyetini esas alan, hizmet anlayışı çerçevesinde her türlü sorumluluğu üstlenen ve görevini laikiyle yerine getiren Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı başta olmak üzere ilçedeki kurum amirlerine teşekkür ediyorum" dedi.

(MAD-SD-Y)



14.08.2017 10:21:43 TSI

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