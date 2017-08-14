ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te orman yangını

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:23
Siirt'te orman yangını
Siirt'te orman yangını

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere Baykan ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Veysel Karani Beldesi Gümüşkaş köyü yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mera ve yakınlardaki yerleşim alanlarının da tehlike altında olduğu bölgede yangını söndürmek için Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Baykan belediyesi ekipleri seferber oldu.
(MND-AKK-Y)

14.08.2017 10:25:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Botan İçme Suyu İstasyonu devreye girdi
YEREL

BOTAN İÇME SUYU İSTASYONU DEVREYE GİRDİ
Pervari-Beğendik yolu asfaltlanıyor
YEREL

PERVARİ-BEĞENDİK YOLU ASFALTLANIYOR
Siirt'ten 137 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

SİİRT'TEN 137 HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI