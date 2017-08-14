YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siirt'te orman yangını

Siirt'te orman yangını



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere Baykan ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Veysel Karani Beldesi Gümüşkaş köyü yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mera ve yakınlardaki yerleşim alanlarının da tehlike altında olduğu bölgede yangını söndürmek için Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Baykan belediyesi ekipleri seferber oldu.

(MND-AKK-Y)



14.08.2017 10:25:32 TSI

NNNN

