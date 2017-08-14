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TBMM Başkan Vekili Aydın Samsat ilçesinde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'la birlikte Samsat İlçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ı Samsat Hükümet Konağı önünde Kaymakam Yusuf Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Fırat ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Kaymakamlık Toplantı Salonuna geçen Vali Nurullah Naci Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ilçenin yöneticileri ile bir toplantı düzenleyerek, Samsat İlçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin ardından ilçenin imar ve inşa süreci ile Samsat halkının mağduriyetinin en hızlı ve en kapsamlı şekilde giderilmesine dönük yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, Samsat Pompaj İstasyonuna giderek, 2 Mart'ta Samsat İlçesinde meydana gelen depremden etkilenen pompaj istasyonunda pompaların arızlarının giderilmesi ve kanallara yeniden su verilmesi için DSİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Buradaki programın ardından, Vali Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ilçe yöneticileri ile birlikte Baraj Mahallesine geçerek burada kurulan konteyner kentti gezdi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Samsat programının son bölümünde 24 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılacak olan Sahabe Safvan Bin Muattal projesinin uygulanacağı alana geçerek inşaatı devam eden cami külliyesini inceledi.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 11:00:55 TSI

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