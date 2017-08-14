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Osmangazili judocu dünya beşincisi



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BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor sporcusu Abdülaziz Kara, Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak dünya beşincisi oldu.

Ümitler Judo Dünya Şampiyonası, 9-13 Ağustos tarihleri arasında Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlendi. 68 ülkeden 235 erkek ve 206 kadın judocunun katıldığı şampiyonada, Türkiye 2 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 10 sporcu ile mücadele etti. Erkekler 50 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyesporlu Abdülaziz Kara, ilk turun ardından sırasıyla Hollandalı, Kolombiyalı ve Arjantinli rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Özbek rakibine ceza puanıyla mağlup olan Kara, üçüncülük için bir kez daha tatamiye çıktı. Bronz madalya mücadelelerinde Rus rakibine altın skorla yenilen Kara, Ümitler Judo Şampiyonası'nda dünya beşincisi olarak gelecek için umut saçtı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Abdülaziz Kara'yı tebrik ederek, "Abdülaziz genç bir sporcumuz. Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda dünya beşincisi olarak ne kadar kabiliyetli olduğunu bizlere gösterdi. Ben inanıyorum ki Abdülaziz Kara, ilerleyen yıllarda judo branşında adını en yukarıya yazdıracaktır" dedi.

(MŞ)



14.08.2017 11:00:57 TSI

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