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Turizmde yeni pazar Kazakistan



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Galım Mutanov, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ve Muğla Üniversitesi'nin davetiyle Dalyan'a geldi.

2017 yılı istatistiklerine göre dünya üniversiteleri sıralamasında 236'ncı sıradaki köklü üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Mutanov ile Dalyan-Köyceğiz bölgesi arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi ve incelemelerde bulunuldu.

Ziyaret esnasında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ile bir araya gelen Mutanov, iki üniversite arasında Turizm Otelcilik ve diğer alanlarda ortak projeler ve işbirliği yapma kararı aldı.

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nin Rektörü, Prof. Dr. Mutanov, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur'a, Altay Dağlarından çıkan Türk boylarını temsil eden plaket takdim etti.

Dalyan Bölgesi'nin Kazak turistleri çekecek büyük potansiyele sahip olduğunu ve bölgenin Kazakistan'da tanıtımını yapmak için özellikle organik, sağlık ve eko turizmin ön plana çıkartılması gerektiğini ifade eden DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, "Eylül ayında, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi'ne bir ziyaret gerçekleştireceğim. Kazakistan Turizmciler Birliği Başkanı ve çeşitli acentalar ile bir araya geleceğim" dedi.

2015 yılı rakamlarına göre Kazakistan'dan, Türkiye'ye yaklaşık 400 bin turist geldiğini dile getiren Okutur, sayıyı çoğaltmak amacıyla Muğla'nın, Kazakistan'da tanıtımına daha fazla önem vereceklerini de sözlerine ekledi.

(CC-MB-Y)



14.08.2017 11:08:02 TSI

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