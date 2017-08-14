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Avgadı yaylasında tenis keyfi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:39
Avgadı yaylasında tenis keyfi
Avgadı yaylasında tenis keyfi
- Erdemli Belediyesi, Avgadı Yaylasında yaptığı tenis kortunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, Avgadı Yaylasında yaptığı tenis kortunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.
Erdemli Belediyesi'nce yapımı tamamlanan tenis kortu ve halı sahadan oluşan spor kompleksi, ilçenin en ünlü yaylalarından birisi olarak bilinen tarihi Avgadı Yaylasında hizmete girdi. Büyükşehir yasasıyla Erdemli Belediyesi'ne bağlanan Aydınlar Mahallesinde (Avgadı Yaylası) vatandaşların kullanımın sunulan spor kompleksinden vatandaşlar yaralanmaya başladılar. Tesise büyük ilgi gösteren Avgadı sakinleri, bu spor meydanının büyük bir ihtiyaç olduğunu ve yerini de bulduğu belirttiler.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da tesisin hizmete girmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, Avgadı spor meydanın açıldığını bildirdi. Avgadı Mahallesinin de artık bir spor meydanı olduğunu belirten Tollu, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok şükür bu projemiz de bitti. Avgadı sakinleri artık tenis kortu, futbol sahası ve çocuklar için oyun parkının yer aldığı bir meydana sahip. Kaliteli ve nitelikli hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Belediye olarak sporun gelişmesi adına üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz. Vatandaşlarımız için hizmet etmekten büyük haz alıyoruz. Yapılan tüm hizmetler Erdemli'nin gelişmesi için yapılıyor" dedi.
Bu projenin hayata geçmesinin yayla turizmi açıcından önemli bir yere sahip olan Avgadı Mahallesi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Tollu, her türlü hizmeti vatandaşın ayağına götürmekten onur duyduklarını dile getirdi.
(KYM-Y)

14.08.2017 11:41:56 TSI
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