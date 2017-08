YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyekşehir'den otobüs durağa ne zaman gelecek uygulaması

Büyekşehir'den otobüs durağa ne zaman gelecek uygulaması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının hangi duraktan ne zaman geçeceğini SMS ve telefonla vatandaşlara bildiren yeni bir uygulama başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların araç sefer bilgilerine ulaşımını daha da kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hizmetlerini teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. İlk olarak Antalya Kart mobil uygulaması ile başlatılan akıllı ulaşım sistemleri çalışmaları kapsamında, cep telefonundan ödeme, bakiye yükleme, hat ve durak bilgilendirme gibi kolaylıklar getiren Büyükşehir Belediyesi SMS- Sesli Yanıt Sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Haziran ayında test çalışmaları başlatılan ve toplu taşıma durağından geçen tüm araçların ne zaman durağa geleceği hakkında bilgi veren SMS/ Sesli Yanıt Sistemi Yolcu Bilgilendirme Uygulaması ile artık yolcuların cep telefonlarından anlık olarak her türlü seçenekle sefer bilgilerine ulaşımı sağlanıyor.



Akıllı durak hizmette

Bu kapsamda Antalya kent merkezindeki tüm duraklar numaralandırıldı. Durakta bekleyen ve yaklaşan araçlar hakkında anlık bilgi almak isteyenler; Durak no (Örneğin; 10013) yazarak boşluk bırakıp hat numarasını (Örneğin; KL08 ) yazıp (0242) 606 07 07 SMS göndererek, hattaki araçların ne zaman durağa geleceğini öğrenebiliyor. İsteyen vatandaşlar ise; (0242) 606 07 07'i arayarak, durak numarasını biliyor ise hat numarasını (Örneğin; KL08 için 08) tuşlayarak sesli yanıt sistemi ile aynı bilgilere ulaşabiliyor.

Ayrıca ulaşımla ilgili her türlü şikayet ve öneriler, yine (0242) 606 07 07 No'lu hattı arayıp Ulaşım Çağrı Merkezine bağlanarak iletilebiliyor.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 11:49:12 TSI

NNNN