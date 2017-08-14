YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özyavuz'dan AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlaması

Başkan Özyavuz'dan AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlaması

- Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz:

- "AK Parti halen milletin tek umudu"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, kurulduğu günden bu yana hizmetleri ile Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti'nin, 16 yıl önce olduğu gibi bugün de halen milletin tek umudu olduğunu belirtti.

Özyavuz, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin, yıllar içerisinde milletin egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldırarak, milyonların gönlünde taht kurduğunu ifade etti. "Milleti yaşat ki devlet yaşasın" felsefesini şiar edinen AK Parti'nin, bu anlayışla girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandığını dile getiren Özyavuz, "Türkiye'nin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm ve çıkış yolu olarak kurulan AK Parti, tüm engellemelere rağmen başkalarının hayal bile edemeyeceği devasa hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Kurulduğundan bu yana parti kapatma davaları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri başta olmak üzere birçok engelleme ile karşı karşıya kalan AK Parti, milletinin desteği ile dimdik ayaktadır. AK Parti, kutlu yürüyüşün başladığı 16 yıl önce olduğu gibi bugün de halen milletin tek umududur" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, bundan sonraki süreçte de "tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" düsturu ile halka hizmet etmeye devam edeceğini kaydeden Başkan Özyavuz, mesajında,"Türk siyasi tarihine adını her alanda altın harflerle yazdırmış olan AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan en ücra köşedeki üyesine kadar millete hizmet etme ortak paydasında buluşan ve bu ülke için çalışıp, alın teri döken Türkiye'nin en büyük sivil gücüdür. Hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle partimizin 16. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

(Şİ-SD-Y)



14.08.2017 11:58:39 TSI

NNNN

