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Bıçakla gasp ve yaralama faili yakalandı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:59
Bıçakla gasp ve yaralama faili yakalandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi bıçakla gasp eden şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bıçakla şahsı zorla gasp ederek kaçak şahsı kısa sürede yakaladı. Ürgüp'te polis ekipleri bir şahsı bıçakla gasp ederek kaçan H.İ.Ç.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet falçata diye tabir edilen malzeme, bir adet sabitlenebilir sustalı bıçak ve gasp etmiş olduğu cüzdan ele geçirilerek gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
(COŞ-SK)

14.08.2017 12:01:53 TSI
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