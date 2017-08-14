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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Aktaş'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar üzerine düzenlenen toplantıya katılmak üzere Nevşehir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ersoy'u Vali Aktaş'ın yanı sıra Vali yardımcıları ve daire müdürleri karşıladı. Vali İlhami Aktaş İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a brifing verirken ikili bir süre görüştü.

(COŞ-SK)



14.08.2017 12:02:06 TSI

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