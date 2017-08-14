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Hisarcık'ta Berna Başel konseri



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alan pop sanatçısı Berna Başel söylediği şarkılarla izleyenlere güzel bir gece yaşattı.

Festival alanında düzenlenen konsere Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Başkan yardımcısı Süleyman Akçay, Garnizon Komutanı Hakan Özgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alan pop sanatçısı Berna Başel, slov ve hareketli parçalarla izleyenleri coşturdu.

Konser sonunda Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sanatçı Berna Başel'e gecenin anısına Hisarcık Belediyesi amblemli çini tabak hediye etti.(MA-EFE)



14.08.2017 12:03:14 TSI

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