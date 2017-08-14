Akçakoca Belediyesi yasaklar getirdi
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda Fındık sezonunun başlaması nedeniyle çeşitli kararlar aldı.
Alınan kararlarda, cadde, mahalle araları, boş arsa ve tretuvar üzerinde mal ve can kaybına mahal vermemesi için fındık kabuğu sermemeleri, patos makinasıyla çalışma yapmamaları, fındık kabuklarını yakmamaları aksine hareket edenler hakkında Belediye Zabıta ekiplerince ceza kesileceği bildirildi.
Üreticilerin madur duruma düşmemeleri için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
(TT-İÇ)
14.08.2017 12:42:24 TSI
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