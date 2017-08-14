TÜGVA'da Başkan değişti
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - TÜGVA Düzce İl Temsilcisi M.Bülent Bilgin görevini İsa Yazıcı'ya bıraktı.
TÜGVA Düzce İl Temsilciliği'ni yaklaşık 2 yıldır sürdüren M. Bülent Bilgin, görevini İsa Yazıcı'ya devretti.
İsa Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Bizler makamların gelip geçici olduğunu bilen, gücünü makamından değil yaptıkları ve icraatlarından aldığını bilip uygulayanlardanız. Şimdi sıra bizde. Geleceğin gençliğinin inşası için çalışıp sadece Allah'ın rızasını kazanmaya gayret göstereceğiz. TÜGVA şükürler olsun büyüdü. Emeği gecen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Selam olsun Medeniyetimizi inşa edecek nesilleri yetiştirmeye gönüllü olanlara" diye konuştu.
(TT-İÇ)
14.08.2017 12:44:10 TSI
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