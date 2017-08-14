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AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü Çanakkale'de kutlandı



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti'nin 16'ıncı kuruluş yıl dönümü Çanakkale'de törenle kutlandı.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Başkan Vekili Sadullah Emre Koç, "14 Ağustos 2001 günü, reisimiz, partimizin kuruluşunu şu sözlerle duyurmuştu: 'Bugün, çok önemli bir gün. Bugün, Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak, tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Bugün, Türk siyaset tarihine parti içi demokrasi geleneğinin yalnızca bir kuru temenni olarak değil, aynı zamanda bir zihniyet değişikliği ve zorlayıcı tüzük kuralları biçiminde egemen olduğu gün olarak geçecek. Kutlu olsun ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Aradan geçen 16 yılda, bu anlayışımızdan zerrece taviz vermeden, halkı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla memleketi yöneten AK kadrolar olarak tarihe tanıklık diyebileceğimiz acı tatlı günler yaşadık. Bu dönemlerde, liderimize, kuruluş ilkelerine, milli ve manevi değerlere sadakatten taviz vermeden yürüdük. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet ilkelerine hizmet edecek güç, kuvvet ve inanç AK kadrolarda mevcuttur" şeklinde konuştu.

(MŞ)



14.08.2017 12:48:29 TSI

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