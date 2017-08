YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müftü Hüseyin Hazırlar: Diyanet Vakfımız, ulusal ve uluslararası bir iyilik hareketidir

Müftü Hüseyin Hazırlar: Diyanet Vakfımız, ulusal ve uluslararası bir iyilik hareketidir



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da her ay periyodik olarak düzenlenen 'İlçe Müftüleri Toplantısı' İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında Hisarcık İlçe Müftülüğünde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İlçe Müftüleri toplantı öncesi yaptığı açıklamada vatandaşlardan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen vekalet yolu ile kurban kesim organizasyonuna destek istedi.

Müftü Hazırlar,"Bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile vekalet yolu ile kurban kesim organizasyonu gerçekleştirilmektedir. Geçen yıl 239 bin 141 vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonunda hisse dünyanın çok farklı bölgelerinde ve ülkemizde kesimleri gerçekleştirildi. Bu yıl da 'kurbanlarımız kardeşliğimiz için' kampanyası çerçevesinde Kütahya olarak bu kampanyaya destek vermek babında, bu kampanyayla alakalı il ve ilçelerimizde yapacağımız çalışmaları gözden geçirmek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Vatandaşlara seslenen Hazırlar, "Diyanet Vakfımız küresel ve evrensel bir iyilik hareketidir. Dini, ırkı, memleketi fark etmeksizin her daim mazlumun, mağdurun yanında yer alan bir vakıftır. Vatandaşlarımızın vakfımız aracılığıyla güven duyabilecekleri bir şekilde bu ibadeti yerine getirmeleri mümkündür. Şunu unutmayalım, kurban organizasyonuna iştirak etmek, sadece mazluma, mağdura et göndermek değildir. Anadolu coğrafyasındaki milletimizin çok farklı coğrafyalara uzattığı bir merhamet eli, bir vicdan sesidir. Farklı diyarlardan da memleketimize dönen bir dua ve muhabbettir, kurulan bir köprüdür. Dolayısıyla hali vakti yerinde olan tüm kardeşlerimizin Diyanet Vakfımız aracılığıyla gerçekleştirilen bu kampanyaya destek vermeye çağırıyorum. Bu kampanyaya destek vermek isteyen kardeşlerimiz İl ve İlçe Müftülüklerimize, cami görevlilerimize müracat ettikleri takdirde kendilerine yardımcı olabileceğiz. Yaz Kur'an Kurslarımızın bu hafta sonu itibarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz. Onunla alakalı geldiğimiz noktayı değerlendirmek, önümüzdeki yıl genel bir hazırlık çerçevesinde bu yıl karşılaştığımız sorunlar, önümüzdeki yıl alacağımız tedbirleri gözden geçirmek gayesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ayrıca Hisarcık'ta bulunmaktan da ziyadesiyle mutluluk duyuyorum. Hisarcık'ta da öğle namazında hocalarımızla beraber farklı camilerimizde vaaz, nasihat, irşat programı gerçekleştireceğiz. Bir kez daha ev sahipliği için Hisarcık İlçe Müftümüze ve toplantıya katılan tüm İlçe Müftülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.(MA-EFE)



14.08.2017 12:55:05 TSI

NNNN