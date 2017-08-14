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Muğla protokolü öğrencileri çiçeklerle karşıladı

- Türkiye'de sadece Muğla'da uygulanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni kazanan ve kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri Muğla protokolü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çiçekler ile karşıladı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kazanan ve kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Muğla protokolü Muğla Otogarında çiçekler ile karşıladı.

Türkiye'de sadece Muğla'da gerçekleşen ve öğrenciler ile ailelerine 'Hoş geldin' karşılaması yapılan tören Muğla otogarında gerçekleşti. Öğrencileri karşılama törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş katıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe Belediyesi işbirliğinde düzenlenen törende Muğla otogarına otobüs ile gelen ve yeni kayıt yaptıracak öğrenci ve aileleri protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Törende konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak üniversitemize gelen öğrencilerimize sıcak bir karşılama yapmak, onları kendi ailelerinden farksız sıcak bir yuvada eğitim ve öğretim göreceklerini hatırlatmak maksadıyla uzun süredir böyle güzel etkinlik düzenliyoruz. Üniversitemizin bu yılki kontenjanı 10 bin 537 idi. Bu kontenjandan 9 bin 159'u için yerleştirme yapıldı. Bin 378 kontenjan boş kaldı. Ek kontenjanlar ile bu boş kalan alanlarımızı Bin öğrenci ile dolduracağımızı düşünüyoruz. Muğla'yı tercih ederek Üniversitemize kaydını yaptıran öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Muğla'nın bir huzur kenti olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ailelerin içinin rahat olmasını istedi. Başkan Gürün, "Bütün kurum ve kuruluşları ile Üniversite öğrencisine huzurlu bir ortam yaratmak için Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Rektörlüğümüz ve Belediyelerimiz sizler için iyi huzurlu bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Onun için gönül rahatlığı ile ve huzur içinde evlatlarınızı bize emanet edin" dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek Muğla'ya gelen ailelere ve öğrencilere hoş geldiniz derken, "Sevgili gençler, geleceğinizi planlamak, hayallerinizi gerçekleştirmek üzere belirlediğiniz Yüksek Öğrenim tercihiniz doğrultusunda ilimizde ulusal ve uluslar arası arenada saygın, güçlü, akademisyen kadrosundan kaliteli ve nitelikli bir eğitim alacaksınız. Muğla huzurun ve güvenliğin kentidir. Diğer yandan Muğla'mız siz sevgili gençlerimize ailenizi aratmayacak şekilde sımsıcak, sevgi dolu, şefkat dolu, ilgi dolu bir öğrencilik yaşamı size yaşatacaktır. Değerli velilerin gözü arkada kalmasın. Bizler de anne olarak, babalar olarak buradayız" dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere protokol üyeleri tarafından çiçek verildi ve toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler Otogardan Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları ile ücretsiz olarak Üniversiteye taşındı.

(BT)



14.08.2017 13:01:24 TSI

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